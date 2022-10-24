Россия запросила в СБ ООН обсуждение подготовки Киевом провокации с "грязной бомбой" – СМИ

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Россия предложила обсудить 25 октября в Совбезе ООН информацию о подготовке Киевом провокации с использованием "грязной бомбы". Об этом со ссылкой на источник в Организации Объединенных Наций сообщает ТАСС.

По данным собеседника агентства, обсуждение должно состояться после заседания Совета Безопасности по Сирии.

Он отметил, что по регламенту СБ ООН после обсуждения основной темы члены Совбеза международной организации могут предложить обсудить ряд дополнительных вопросов. Источник добавил, что подобные дискуссии в основном проходят в закрытом формате.

Ранее стало известно, что киевские власти готовят провокацию с применением "грязной бомбы" или ядерного боеприпаса маленькой мощности, чтобы затем обвинить Россию в применении ядерного оружия.

Накануне о том, что подготовку Украиной провокации с "грязной бомбой" в ближайшие дни обсудят на заседании в Совете безопасности ООН, сообщал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.



Россия поставит в ООН вопрос о подготовке Украиной "грязной бомбы" – Лавров

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