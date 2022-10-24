США не меняют готовность ядерных сил на фоне сообщений о "грязной бомбе"

США не видят оснований менять готовность своих ядерных сил на фоне сообщений о возможном использовании "грязной бомбы" в конфликте на Украине. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

В то же время Прайс заявил, что американские власти отвергают заявления российской стороны о том, что Украина готовится использовать "грязную бомбу" на своей территории.

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