Политолог объяснил быстрый уход Трасс с поста британского премьера

Фото: ТАСС/Alberto Pezzali/AP

Ситуация, при которой в последние годы ни один премьер-министр Великобритании не может долго удержаться у власти, обусловлена экономическими проблемами, в том числе в финансовом секторе. Такое мнение в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда" озвучил политолог Марат Баширов.

"С одной стороны, у тебя остров и ты вроде бы защищен водой, но, с другой стороны, оказалось, что ты очень чувствителен к поставкам газа, нефти, организации производства какого-то. Вот на все это нарвалась Лиз Трасс, и, соответственно, она пошла, как это называется, во все тяжкие", – объяснил эксперт.

По его словам, к проблемам в британской экономике привел выход страны из Евросоюза, а также принятые Лондоном антироссийские санкции. В последнем случае наиболее серьезно пострадал финансовый сектор, на котором специализируется Великобритания, – клиенты просто начали уходить в другие страны.

Происходящее усугубила политика Трасс, считает Баширов. Она предпринимала решительные и в то же время опасные шаги, которые в итоге привели к еще более негативным последствиям. Сегодня сложности испытывает не только британский бизнес, но и простые граждане, которым не достает соцподдержки, подытожил политолог.

Накануне действующий председатель британского правительства Лиз Трасс объявила о своей отставке, пробыв на должности всего 44 дня. Свое решение она объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

Ожидается, что выборы нового премьер-министра пройдут до 28 октября. Если все пойдет по плану, то его могут назначить на должность уже 31 октября.



Трасс объявила об отставке с поста премьера Великобритании

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