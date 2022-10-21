Фото салата, "победившего" Трасс, показали на здании парламента Британии

Фото: dailystar.co.uk

На стенах британского парламента спроецировали изображение салата, который "одержал победу" над Лиз Трасс, накануне подавшей в отставку с поста премьер-министра Великобритании, сообщает газета Daily Star.

"Салат-победитель Daily Star за 60 пенсов, переживший Лиз Трасс, которая в скором времени станет экс-премьером, добрался до палаты общин: его лицо… было показано на знаменитых стенах Вестминстерского дворца", – говорится в материале.

Газета также показала видеозапись, на которой видно изображенный на здании салат с глазами и париком.

Ранее среди британцев распространили шуточное пари: сможет ли Трасс продержаться на посту премьера дольше, чем салат латук в годном для употребления состоянии. Однако уже через шесть дней после того, как издание Daily Star запустило видеотрансляцию "гонки" между Трасс и салатом, премьер ушла в отставку.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что покидает эту должность. В своем заявлении она пояснила, что не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.

Трасс останется на должности премьера Великобритании до тех пор, пока не будет назначен преемник на ее должность. Сообщалось, что выборы могут пройти до 28 октября, а назначение новоизбранного председателя кабмина на должность может состояться уже к 31 октября.



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