Нового премьер-министра Британии выберут к 28 октября

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Выборы нового премьер-министр Великобритании могут пройти до 28 октября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу руководящего комитета Консервативной партии Грэма Брейди.

"Я поговорил с председателем партии Джейком Берри, и он подтвердил, что будет возможно провести голосование и завершить выборы лидера к пятнице, 28 октября", – сказал политик.

Между тем, по его словам, назначение новоизбранного главы кабмина на должность может состояться уже к 31 октября.

Ранее действующий председатель британского правительства Лиз Трасс объявила о своей отставке, пробыв на должности всего 44 дня. При этом она отметила, что продолжит работать до тех пор, пока не будет найден преемник.

Свое решение политик объяснила неспособностью справиться с возложенными на нее обязанностями.

До этого о намерении Трасс покинуть пост премьер-министра сообщал Sky News. По данным источника телеканала, с соответствующим призывом к Трасс обратились 16 членов Консервативной партии.



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