Политолог объяснила решение Лиз Трасс уйти с поста премьера Британии

Фото: ТАСС/EPA/ANDY RAIN

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс своими решениями показала, что идет в другом направлении и портит имидж всей партии. Об этом в беседе с RT рассказала профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Еремина.

Она выразила мнение, что программа и команда бывшего министра финансов Риши Сунака, который также боролся за пост премьера Британии, будут более предпочтительные.

Вместе с тем Еремина усомнилась в способности Сунака сплотить всех членов партии вокруг себя.

Трасс объявила о своем намерении уйти в отставку 20 октября. Она признала, что не может справиться с обязанностями премьер-министра. При этом Трасс продолжит исполнять свои обязанности до момента, пока не будет найден преемник на ее должность. Она добавила, что выборы будут организованы на следующей неделе.

В должность британского премьера Трасс вступила 6 сентября 2022 года. До заявления об отставке Трасс занимала должность премьера 44 дня.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!