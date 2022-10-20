Трасс на посту британского премьера запомнится катастрофической безграмотностью – Захарова

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Экс-премьер Великобритании Лиз Трасс запомнилась на посту катастрофической безграмотностью. Такое мнение выразила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

"Такого позора (премьера) Британия еще не знала. Запомнятся каска на танке, катастрофическая безграмотность и похороны королевы сразу после аудиенции с Лиз Трасс", – написала она в своем телеграм-канале.

20 октября премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что уходит в отставку. В своем заявлении политик уточнила, что она не смогла справиться с возложенными на нее обязанностями.

Трасс останется на должности премьера Великобритании до тех пор, пока не будет назначен преемник на ее должность. Сообщалось, что выборы пройдут на следующей неделе.



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