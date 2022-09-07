Захарова назвала назначение Трасс отражением кризиса демократии

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Назначение на должность премьер-министра Соединенного Королевства Лиз Трасс демонстрирует кризис британской демократии, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Возможно, проблема в кризисе британской демократии, ведь этот "результат" не имеет отношения к прямому выбору британцев, поскольку система косвенных выборов доминирует в англосаксонском дуэте", – сообщила она ТАСС.

Представитель внешнеполитического ведомства задалась вопросом о наличии в демократических государствах достойных людей для представления различных ветвей власти.

"Возможно, это просто проблема отсутствия прямых выборов и кризис их трактовки демократии", – добавила Захарова.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II приняла отставку бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Отмечалось, что с последней речью в качестве главы правительства Джонсон выступил утром 6 сентября.

Позже стало известно, что на должность нового премьера Британии вступила Трасс. Об этом свидетельствовала фотография Трасс с королевой Елизаветой II. На встрече с Трасс королева дала поручение обновить кабинет министров правительства Британии.

