Лиз Трасс вступила в должность британского премьер-министра

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Лидер Консервативной партии Лиз Трасс вступила в должность премьер-министра Великобритании. Об этом свидетельствует распространенная Букингемским дворцом фотография политика с королевой Елизаветой II, сообщает ТАСС.

Согласно традиции, королева на встрече с избранным премьер-министром дала Трасс поручение сформировать новое правительство страны.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II приняла отставку премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Отмечалось, что Джонсон выступил со своей последней речью в качестве премьера во вторник утром, а после отправился на аудиенцию к королеве в замок Балморал в Шотландии.

Вслед за Джонсоном к королеве прибыла избранная накануне глава правящей Консервативной партии Лиз Трасс.

Борис Джонсон объявил о своем решении уйти с постов премьер-министра Великобритании и лидера Консервативной партии 7 июля. Он отметил, что будет выполнять обязательства до назначения нового главы правительства.

Место премьер-министра Великобритании займет Лиз Трасс. Политик получила 81,3 тысячи голосов. Она также возглавила британскую Консервативную партию. Ее соперник, бывший министр финансов Риши Сунак, набрал 60,4 тысячи голосов.

МИД РФ считает, что деятельность российского посольства в Лондоне может оказаться под ударом в связи с избранием Трасс на пост. В ведомстве утверждают, что новое руководство может поддержать волну русофобии.

