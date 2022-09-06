Работа посольства РФ в Британии может оказаться под ударом после избрания Трасс – МИД

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Работа российского посольства в Лондоне может оказаться под ударом в связи с избранием Лиз Трасс премьер-министром Великобритании и на волне русофобии. Об этом РИА Новости заявил директор Второго европейского департамента МИД РФ Сергей Беляев.

По его мнению, нельзя исключать, что новое руководство страны ответит на экономический кризис повышением "градуса антироссийской истерии в кругах британских элит". Беляев отметил, что в этих условиях может вызывать вопросы дипломатическое присутствие России в Соединенном Королевстве и Британии – в РФ.

"Остается надеяться, что осознание неминуемых тяжелых последствий, которые наступят в этом случае для британской стороны, все же вынудит горячие головы в Лондоне прислушаться к голосу разума", – подчеркнул Беляев.

Накануне стало известно, что Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. В предвыборной гонке она набрала 81,3 тысячи голосов, обогнав своего соперника, бывшего министра финансов Риши Сунака, с 60,4 тысячи голосами.

