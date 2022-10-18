Трасс отказалась подавать в отставку с поста премьера Великобритании

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Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс заявила, что не будет уходить в отставку, несмотря на призывы со стороны ряда депутатов правящей Консервативной партии, передает ТАСС.

Она добавила, что была избрана на нынешний пост для того, чтобы проводить политику в интересах страны. Трасс подчеркнула, что останется на своей должности, чтобы действовать в национальных интересах.

Ранее сообщалось, что три депутата Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии публично призвали Трасс подать в отставку. Так, по словам парламентария Криспина Бланта, большинство членов парламента понимают, что авторитет премьер-министра Трасс в настоящее время фатально поврежден.

В свою очередь, депутат Эндрю Бриджен заявил, что дальше так продолжаться не может. Кроме того, законодатель Джейми Уоллис рассказал, что обратился к Трасс с просьбой уйти с занимаемого поста в связи с тем, что она более не обладает доверием страны.

До этого газета The Guardian сообщила, что Трасс может привести "тонущую" Великобританию к тому, что страна окажется "на обочине". Автор статьи отметил, послужной список Трасс по решению разногласий и налаживания отношений "не внушает оптимизма". В частности, за 12 месяцев в качестве министра иностранных дел она обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами.

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