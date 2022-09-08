Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ввела дресс-код на Даунинг-стрит – СМИ

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Новый премьер-министр Великобритании Лиз Трасс ввела строгий дресс-код в офисе на Даунинг-стрит.

"<…> галстуки возвращаются", – сообщил источник газете Telegraph.

Как отметили в издании, политик поручила ввести строгий дресс-код после того, как победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии.

Ранее глава правительства назначила новый кабинет министров. Главой МИД стал министр образования Джеймс Клеверли. До него пост занимал Надим Захави. А пост главы финведомства получил Квази Квартенг. Отмечается, что пост является вторым по значимости в табели о рангах правительства Британии.

Владимир Путин в свою очередь сообщил, что процесс избрания руководителя в Великобритании далек от демократических принципов. Президент отметил, что в голосовании не участвует народ, а только правящая элита.