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17 октября, 10:54

Спорт

В Москве проведут соревнования для людей с особенностями здоровья

Фото: пресс-служба департамента спорта города Москвы

В Москве пройдут окружные соревнования по жульбаку, бочче и плаванию для жителей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

17 октября с 12:00 до 14:00 в спортивном комплексе "Движение" на улице Дорожной, дом 44, состоятся соревнования по жульбаку. К участию приглашают совершеннолетних москвичей с общими заболеваниями.

В тот же день с 15:30 до 18:30 на этой же площадке пройдет турнир по бочче "Золотая осень". Соревнования проведут по официальным правилам для людей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. В состав каждой команды войдут три человека в возрасте от 18 лет.

Для участия в состязаниях по жульбаку и бочче необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность, полис обязательного медицинского страхования, справку о медико-социальной экспертизе, заключение врачебно-трудовой экспертной комиссии или другой документ, а также коллективный или индивидуальный медицинский допуск.

18 октября с 14:00 до 16:00 в бассейне "Медынский" на улице Медынской, дом 9а, строение 2, состоятся окружные соревнования по плаванию для совершеннолетних москвичей с общими заболеваниями. Участники должны будут проплыть 50 метров вольным стилем.

Для участия в турнире по плаванию потребуются документ, удостоверяющий личность, полис ОМС, справка МСЭ или ВТЭК либо другой подтверждающий документ, а также коллективный или индивидуальный медицинский допуск.

Ранее сообщалось, что Х Международный турнир по греко-римской борьбе "Победа" состоится во Дворце гимнастики Ирины Винер. Он приурочен к Году единства народов России. Участниками турнира станут более тысячи человек в возрасте от 5 до 16 лет, представляющих регионы страны и 10 зарубежных государств.

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