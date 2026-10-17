Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала свой любимый регион России

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Руководитель центра G.O.R.K.I. СПбГУ, экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала Рязанскую область любимым регионом России. Ее слова передает РИА Новости.

Она отметила, что живет в данном регионе.

"Это центр моей жизни", – подчеркнула Кнайсль.

В 2020 году Кнайсль уехала из Австрии. В Россию она прибыла в 2023 году, а о решении остаться здесь сообщила в 2024-м.

Ранее внук президента Франции генерала Шарля де Голля, глава Фонда за мир и дружбу между народами Пьер де Голль сообщил о желании получить российское гражданство. Он отметил, что ждет возможности обосноваться в России вместе с семьей и детьми.

