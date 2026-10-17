В столице наградили представителей 44 промышленных династий

Фото: пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы

В Москве наградили представителей 44 промышленных династий с 28 предприятий, чей совокупный стаж превышает 3 тысячи лет. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Сотрудникам вручили памятные фотоальбомы и благодарственные письма за большой личный вклад в развитие промышленности города, высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд.

"Такие семьи формируют кадровую основу московских заводов: опыт, мастерство и ответственное отношение к делу здесь передаются из поколения в поколение", – отметил глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Проект "Династии московской промышленности" реализуется с 2022 года, его участниками уже стали почти 180 семей. Среди награжденных – семьи, десятилетиями работающие в кабельной и авиационной промышленности, двигателестроении, лифтостроении и других отраслях.

На кабельном заводе "Москабельмет" трудится династия Бокаревых – Молчановых, посвятившая предприятию 195 лет. Некоторые члены семьи продолжают работать здесь и сейчас, освоив специальности от рабочих до инженерно-управленческих.

В 1925 году, когда токарь-доводчик Максим Русаков трудоустроился на предприятие, зародилась история династии Русаковых в рамках "ОДК-Салют". Всего заводу было отдано 284 года труда 10 членов семьи. В их числе – специалисты, чей труд предполагает точность до 0,1 микрона, а также инженеры, контролеры и гальваники. Их заслуги удостоены госнаград, а созданные ими разработки получили патенты.

На Карачаровском механическом заводе, который производит лифты и входит в состав особой экономической зоны "Технополис "Москва", трудятся представители сразу нескольких семей. Род Рыбаковых ведет свою историю с 1950 года, когда предприятие было создано. Тогда различные поколения осваивали профессии от электромонтеров до цеховых рабочих.

Между тем трудовой путь семьи Байчуриных начался в 1983 году. В настоящее время на заводе заняты представители уже второго поколения этой семьи.

Награждение прошло в рамках месяца промышленности. В программе – более 25 мероприятий для бизнеса, студентов, молодых специалистов и жителей города. Запланированы Московский инвестиционно-промышленный форум, день карьеры, свыше 20 экскурсий на производственные площадки, всероссийский хакатон и открытые лекции.

Ранее Сергей Собянин отметил вклад промышленности в развитие города и подчеркнул значение предприятий для столичной экономики. По словам мэра, в данный момент на московских предприятиях трудятся более 760 тысяч специалистов. Они выпускают широкий спектр продукции – от хлебобулочных изделий и детской одежды до медицинской техники и космических аппаратов.