Премьер Трасс приведет Великобританию на обочину – СМИ

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Премьер-министр Лиз Трасс может привести "тонущую" Великобританию к тому, что страна окажется "на обочине". Такое мнение высказал Саймон Тисдалл в статье газеты The Guardian.

Как отмечает автор, Трасс вступила в должность, столкнувшись с множеством проблем, включая энергетический кризис и кризис стоимости жизни. По мнению автора статьи, послужной список Трасс по решению разногласий и налаживания отношений "не внушает оптимизма".

Как отметил Тисдалл, за 12 месяцев в качестве министра иностранных дел Трасс обострила отношения Великобритании со всеми крупными международными державами.

"Этот непроверенный премьер-министр теперь должен попытаться провести страну через кризис единства и уверенности, который может быть вызван смертью ее бесконечно более известной тезки, Елизаветы II", – пишет автор.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II приняла отставку бывшего премьер-министра Британии Бориса Джонсона. Отмечалось, что с последней речью в качестве главы правительства Джонсон выступил утром 6 сентября.

Позже стало известно, что на должность нового премьера Британии вступила Трасс. Об этом свидетельствовала фотография Трасс с королевой Елизаветой II. На встрече с Трасс королева дала поручение обновить кабинет министров правительства Британии.

Трасс победила в борьбе за пост лидера Консервативной партии и премьер-министра Британии. В предвыборной гонке она набрала 81,3 тысячи голосов, обогнав своего соперника, бывшего министра финансов Риши Сунака, с 60,4 тысячи голосами.