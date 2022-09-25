Трасс заявила, что еще больше военной помощи будет отправлено на Украину

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Британский премьер Лиз Трасс заявила, что США направят еще больше военной помощи на Украину. Об этом сообщает CNN.

"Я только что приняла обязательства, что США направят еще больше военной помощи на Украину", – сказала она.

Премьер не стала уточнять, какие именно это будут поставки. Трасс обратила внимание на то, что Великобритания отстает от США по общему объему военной помощи. Однако она подчеркнула, что общими усилиями американские и британские власти поддерживают Украину.

"Я действительно считаю, что мы наращиваем наш союз, чтобы делать все необходимое (для разрешения. – Прим. ред.) конфликта", – высказалась она.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить Киеву оружие дальнего действия, боеприпасы, наступательное вооружение и системы ПВО.

Западные страны увеличили поставки оружия Украине после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.