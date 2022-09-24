В США раскритиковали Украину за угрозы ядерным оружием в адрес РФ

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В словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка просматривается призыв к Соединенным Штатам начать ядерную войну с Россией, считает телеведущий Такер Карлсон.
"То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!", – заявил он в эфире телеканала Fox News.
Журналист назвал текущий момент наиболее подходящим для администрации президента США Джо Байдена для давления на Украину с целью дипломатического урегулирования конфликта. Однако вместо этого США продолжают поставлять Киеву вооружение и перекладывает всю вину в происходящем на РФ.
Михаил Подоляк в интервью газете Guardian заявил о необходимости ответа с американской стороны в случае, если РФ использует на Украине ядерное оружие.
Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может использовать стратегическое ядерное оружие и другие новейшие средства поражения для защиты присоединившихся к ней территорий.
Комментируя накануне озвученные Владимиром Путиным решения по ситуации в Донбассе и юго-восточных регионах Украины в связи с готовящимися там референдумами о вхождении в состав России, он отметил, что Вооруженные силы РФ существенно усилят защиту этих территорий.
В период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.
Российская армия не будет применять на Украине ядерное оружие – МИД
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