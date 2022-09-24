В США раскритиковали Украину за угрозы ядерным оружием в адрес РФ

Фото: depositphotos/erik3804

В словах советника руководителя офиса президента Украины Михаила Подоляка просматривается призыв к Соединенным Штатам начать ядерную войну с Россией, считает телеведущий Такер Карлсон.

"То есть до того, как Россия запустит ракеты, США должны совершить пуск по России. <...> Вменяемые люди так не говорят. Никогда!", – заявил он в эфире телеканала Fox News.

Журналист назвал текущий момент наиболее подходящим для администрации президента США Джо Байдена для давления на Украину с целью дипломатического урегулирования конфликта. Однако вместо этого США продолжают поставлять Киеву вооружение и перекладывает всю вину в происходящем на РФ.

Михаил Подоляк в интервью газете Guardian заявил о необходимости ответа с американской стороны в случае, если РФ использует на Украине ядерное оружие.

Ранее зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия может использовать стратегическое ядерное оружие и другие новейшие средства поражения для защиты присоединившихся к ней территорий.

Комментируя накануне озвученные Владимиром Путиным решения по ситуации в Донбассе и юго-восточных регионах Украины в связи с готовящимися там референдумами о вхождении в состав России, он отметил, что Вооруженные силы РФ существенно усилят защиту этих территорий.

В период с 23 по 27 сентября в ДНР и ЛНР пройдут референдумы о вхождении республик в состав Российской Федерации. Позже об аналогичных референдумах объявили главы ВГА Запорожской и Херсонской областей.

