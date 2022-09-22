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Президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить Киеву оружие дальнего действия. Такое заявление он сделал в ходе видеовыступления, которое было показано на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

"Нам необходима поддержка <...> боеприпасами, наступательным оружием, оружием более дальнего действия <...> и системами обороны, в первую очередь речь идет о системах ПВО", – приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось, что Киев не получил от Израиля положительного ответа о том, что страна готова поставить средства ПВО, которые, по словам Зеленского, являются для Украины главными в вопросах безопасности. При этом он выразил надежду, что Германия, Франция, Италия и США выполнят обещания по поставкам систем противовоздушной обороны Киеву.

Накануне депутат бундестага Сара Вагенкнехт назвала безумцами тех, кто по-прежнему настаивает на поставках оружия Киеву. По ее словам, такая тактика ставит под угрозу выживание остальных. Политик считает, что немецкому правительству следует остановить эскалацию и направить силы на поддержание переговоров между Россией и Украиной.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.