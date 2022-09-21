Глава Мюнхенской конференции выступил за поставку тяжелых вооружений Киеву

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Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил о необходимости поставок на Украину тяжелых вооружений.
"Сейчас мы должны сделать все возможное, чтобы поддержать украинских военных <...>. Сюда входит и тяжелое вооружение, особенно боевые танки, которые сейчас нужны украинцам", – сказал он в интервью RND, цитату из которого приводит ТАСС.
При этом Хойсген подчеркнул, что Германия не должна осуществлять поставки в одиночку, ей следует объединить усилия со странами, у которых есть танки Leopard. По мнению главы Мюнхенской конференции, государства могли бы не только обеспечивать Киев оружием, но и вместе обучать украинских военных, а также предоставлять техническое обслуживание.
Ранее американский публицист Андреас Клут заявил, что у ФРГ есть нужное для поставок Киеву количество танков, однако страна не торопится ими делиться. Одной из причин таких действий Берлина является то, что ФРГ сама имеет ограниченное количество танков и запчастей на складах и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боеготовность.
Страны Запада увеличили поставки оружия Киеву после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
У немцев почти не осталось оружия для Украины – СМИ
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