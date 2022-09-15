В США раскрыли негласное правило Запада насчет Украины

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У ФРГ есть нужное для поставок Украине количество танков, однако страна не торопится ими делиться из-за негласной договоренности Запада. Такое мнение выразил публицист Андреас Клут в статье для Bloomberg.
"Ни одна из стран-партнеров по НАТО еще не прислала боевые танки западного производства", – пишет он.
Клут предположил, что немецкие власти не смогут пойти на такие действия без согласования с другими западными государствами, так как их впоследствии могут обвинить в обострении ситуации.
Кроме того, по словам публициста, есть и другая причина в нежелании поставок танков Киеву.
"Германия сама имеет ограниченное количество танков и запчастей на складах и не может позволить себе поставить под угрозу собственную боеготовность", – заключил автор.
Ранее стало известно, что американская сторона на данный момент не собирается отправлять Киеву ракеты ATACMS. Отмечалось, что США не желают осуществлять поставки данного оружия ввиду того, что радиус их действия равен порядка 300 километрам, что позволит ВСУ ударить по РФ и осложнить обстановку.
Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
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