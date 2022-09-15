США не собираются поставлять Украине ракеты ATACAMS – СМИ

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Американская сторона на данный момент не собирается отправлять Киеву ракеты ATACMS. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

По их информации, США не желают осуществлять поставки данного оружия ввиду того, что радиус их действия равен порядка 300 километрам, что позволит ВСУ ударить по РФ и осложнить обстановку.

При этом, как уточняется, в настоящее время максимальный радиус действия вооружений Штатов, поставляемых на Украину, не превышает 78 километров.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что Киев не получил от Израиля положительного ответа о том, что страна готова поставить средства ПВО. Он подчеркивал, что для Киева ПВО являются главными в вопросах безопасности.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

