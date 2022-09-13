США планируют в ближайшие дни направить новый пакет военной помощи Украине

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США планируют направить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.

При этом он не стал отвечать на вопрос о будущих пакетах военной помощи. Кирби также не уточнил, какую сумму правительство планирует направить на этот раз.

Вместе с тем представитель Белого дома добавил, что должностные лица США шагают в ногу с украинцами, консультируются с Киевом о содержимом пакетов.

Кирби выразил мнение, что в последние несколько недель и пару месяцев ряд поставленных Вашингтоном систем оружия и военной техники доказал свою эффективность и сыграл ключевую роль при проведении оборонительных и наступательных операций.

Ранее газета Financial Times сообщила, что в средней и долгосрочной перспективе Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок Украине истребителей и ПВО. Уточнялось, что США вместе с союзниками рассматривали долгосрочные потребности Киева, среди которых ПВО и истребители. Однако, как сообщил собеседник издания, в настоящее время они отказались от данной инициативы.

