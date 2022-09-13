США планируют в ближайшие дни направить новый пакет военной помощи Украине

Фото: depositphotos/erik3804
США планируют направить Украине новый пакет военной помощи в ближайшие дни. Об этом сообщил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, передает ТАСС.
При этом он не стал отвечать на вопрос о будущих пакетах военной помощи. Кирби также не уточнил, какую сумму правительство планирует направить на этот раз.
Вместе с тем представитель Белого дома добавил, что должностные лица США шагают в ногу с украинцами, консультируются с Киевом о содержимом пакетов.
Кирби выразил мнение, что в последние несколько недель и пару месяцев ряд поставленных Вашингтоном систем оружия и военной техники доказал свою эффективность и сыграл ключевую роль при проведении оборонительных и наступательных операций.
Ранее газета Financial Times сообщила, что в средней и долгосрочной перспективе Соединенные Штаты рассматривают возможность поставок Украине истребителей и ПВО. Уточнялось, что США вместе с союзниками рассматривали долгосрочные потребности Киева, среди которых ПВО и истребители. Однако, как сообщил собеседник издания, в настоящее время они отказались от данной инициативы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 125124, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации как экстремистская.
Следите за новостями: