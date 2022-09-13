Киев потерял более 800 человек за сутки в результате ударов ВКС России – МО

Фото: Минобороны РФ

За сутки Киев потерял свыше 800 военнослужащих и иностранных боевиков в результате ударов ВКС России, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он заявил о поражении пунктов временной дислокации подразделений 95-й десантно-штурмовой бригады в районах Славянска и Константиновки, 115-й механизированной бригады в районе Артемовска и 53-й механизированной бригады в районе Курдюмовки.

Также поражены подразделения 35-й бригады морской пехоты в районе Березнеговатого, 57-й мотопехотной бригады в районе Мураховки Николаевской области, 128-й горно-штурмовой бригады в районе Балабино Запорожской области, 14-й механизированной бригады в районе города Харькова.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины потеряли около 3,5 тысячи бойцов при попытке наступления в направлении Херсона.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.