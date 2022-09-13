Власти Херсонской области призвали отодвинуть линию фронта

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Отодвигание линии фронта от Херсонской области будет гарантировать ее безопасность и прекращение обстрелов, заявил РИА Новости замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.

"У меня нет сомнений, что исконно русские города Николаев и Одесса будут освобождены. Мы готовы дать отпор нацистам и отправить их восвояси", – заявил Стремоусов.

Он подчеркнул, что сейчас идет усиление линии фронта, никто не будет сдавать регион.

В ходе спецоперации российские ВС взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации.

В конце августа украинские войска начали попытки контрнаступления, которые отбиваются. По информации Минобороны РФ, украинские войска несут большие потери в живой силе и технике.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

