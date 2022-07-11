На чиновника Мелитопольского района совершено покушение

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Попытка покушения на главу администрации Мелитопольского района Запорожской области Андрея Сигуту была совершена 11 июля. Об этом сообщил замначальника ГУМВД по региону Алексей Селиванов.

Представитель военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов, в свою очередь, заявил, что личность покушавшегося на Андрея Сигуту установлена.

"Совершавший попытку покушения на Андрея Сигуту установлен", – цитирует его РИА Новости.

Оперативно-следственные действия продолжаются, детали будут раскрыты позже во избежание нарушения работы.

22 июня стало известно, что глава Чернобаевки в Херсонской области Юрий Турулев при совершенном на него покушении получил осколочные ранения и легкую контузию.

18 июня была взорвана машина главы УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. Его жизни ничего не угрожает, он в больнице.

22 мая сообщалось, что мэр города Энергодара Запорожской области Андрей Шевчик, а также двое его охранников пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое было заложено в электрощитовом шкафу в подъезде дома. Шевчику неоднократно поступали угрозы от украинских националистов после того, как он занял пророссийскую сторону.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

