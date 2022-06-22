Глава Чернобаевки получил легкие осколочные ранения и контузию при покушении

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Глава Чернобаевки в Херсонской области Юрий Турулев при совершенном на него покушении получил осколочные ранения и легкую контузию. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Вести Крым".

О покушении стало известно утром 22 июня. Взрыв прогремел, когда автомобиль с чиновником проезжал по улице. Турулев уточнил, что все живы, а в результате инцидента пострадала лишь машина.

"Но этим нас не напугать. Повреждения у меня легкие", – заключил глава Чернобаевки.

18 июня была взорвана машина главы УСИН по Херсонской области Евгения Соболева. Его жизни ничего не угрожает, он в больнице.

22 мая стало известно, что мэр города Энергодара Запорожской области Андрей Шевчик, а также двое его охранников пострадали в результате взрыва самодельного взрывного устройства, которое было заложено в электрощитовом шкафу в подъезде дома. Шевчику неоднократно поступали угрозы от украинских националистов после того, как он занял пророссийскую сторону.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

