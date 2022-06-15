В МВД Украины заявили о предотвращении теракта против руководства страны

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Замглавы МВД Украины Евгений Енин заявил, что украинская полиция предотвратила теракт, направленный против высшего руководства страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на УНИАН.

"Благодаря информации из наших оперативных источников удалось предупредить террористический акт против руководства государства", – сказал Енин, не уточнив, кто именно являлся целью предотвращенного теракта и когда он мог быть осуществлен.

Енин отметил, что подробности операции будут преданы огласке "после победы".

Замглавы МВД Украины рассказал, что полиция постоянно получает от населения информацию о подозрительных лицах. По словам Енина, эти сведения помогают выявлять диверсантов, несмотря на то что лишь одно из десяти сообщений оказывается достоверным.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

