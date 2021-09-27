В Киеве назвали покушение на помощника Зеленского выстрелами в демократию

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал покушение на помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира выстрелами в демократию и "будущее Украины".

"Мы как никто заинтересованы в том, чтобы это преступление было раскрыто. <...> ждем, что об этом – о заказчиках и исполнителях – нам расскажет следствие", – приводит слова Ермака РИА Новости.

Покушение на Шефира было совершено 22 сентября под Киевом. Его автомобиль обстреляли, водитель получил огнестрельные ранения. О происшествии сообщило министерство внутренних дел Украины.

В прокуратуре страны сообщили о начале уголовного производства с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".

Позже в украинском МИД заявили, что обнаруженные на месте происшествия патроны были привезены из Венгрии.