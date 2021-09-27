В Киеве назвали покушение на помощника Зеленского выстрелами в демократию

27 сентября, 23:28
Фото: depositphotos/reflextions
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак назвал покушение на помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира выстрелами в демократию и "будущее Украины".
"Мы как никто заинтересованы в том, чтобы это преступление было раскрыто. <...> ждем, что об этом – о заказчиках и исполнителях – нам расскажет следствие", – приводит слова Ермака РИА Новости.
Покушение на Шефира было совершено 22 сентября под Киевом. Его автомобиль обстреляли, водитель получил огнестрельные ранения. О происшествии сообщило министерство внутренних дел Украины.
В прокуратуре страны сообщили о начале уголовного производства с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".
Позже в украинском МИД заявили, что обнаруженные на месте происшествия патроны были привезены из Венгрии.
При покушении на помощника Зеленского были использованы венгерские патроны
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