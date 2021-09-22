При покушении на помощника Зеленского были использованы патроны из Венгрии – МИД Украины

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Заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин заявил, что при покушении на помощника Владимира Зеленского были использованы патроны из Венгрии. В правоохранительных органах не исключают их попадания в страну контрабандным путем.

"Это калибр 7,62. Мы видим специализированные патроны. Такие патроны не выпускают на территории Украины. Производства Венгрии. Мы пытаемся установить возможные временные рамки их ввоза в Украину и потенциальных поставщиков. Не исключаем контрабандный путь их попадания в Украину", – заявил Енин в эфире телеканала "Украина-24".

Он уточнил, что сотрудники полиции нашли на месте происшествия около 20 гильз.

22 сентября на первого помощника президента Украины Шефира было совершено покушение. Под Киевом его автомобиль обстреляли, в результате чего водитель получил огнестрельные ранения. О происшествии сообщило министерство внутренних дел Украины. Позднее в прокуратуре страны сообщили о начале уголовного производства с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".

Глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил три предполагаемые причины покушения на Шефира. Политик допустил, что к организации покушения могут быть причастны контрабандисты и криминальные авторитеты." Второй версией Арахамия назвал "российский след", а третьей – финансово-промышленные группы, с которыми в настоящее время ведется усиленная борьба.

