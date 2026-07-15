Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 июля, 04:43

Политика

Захарова заявила, что Каллас успела "протухнуть", говоря о геополитическом значении рыбы

Фото: ТАСС/Александр Щербак

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас "протухла", пока разбиралась с геополитическим значением рыбы и ее ролью в новом санкционном пакете, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее Каллас столкнулась с сопротивлением стран Евросоюза, отказавшихся включать в проект 21-го пакета санкций запрет на импорт российской рыбы. Пытаясь настоять на своем, она заявила, что рыба "имеет геополитическое значение".

В ответ на это Захарова заметила, что Каллас слишком долго разбиралась с этим вопросом, в результате чего потеряла политическую свежесть.

Ранее стало известно, что Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет санкций против России, в том числе из-за ситуации с ценами на нефть. Об этом заявила Каллас, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Она выразила сожаление в связи с отсутствием согласия относительно нового пакета рестрикций. По ее словам, у европейских стран возникли разные возражения.

Читайте также


политика

В чем причина популярности дофаминовой эстетики?

Эксперты связывают тенденцию с усталостью от минимализма

Читать
закрыть

Нужны ли памятки по оказанию доврачебной помощи в школах?

Эксперты призывают назначать в каждом классе "санинструктора" с мини-аптечкой

Это нужно для оказания помощи при небольших травмах

Читать
закрыть

Как в России планируют улучшить качество рациона граждан?

Составлять рацион для граждан планируют на основе биохимии и нутригенетики

Методы помогают изучить гены и особенности метаболизма для правильной корректировки меню

Читать
закрыть

Почему не стоит увольняться вслед за начальником?

Эксперты уверены: могут возникнуть сложности с последующим трудоустройством

Читать
закрыть

Может ли лень быть полезной?

Подобное состояние, длящееся более 2 недель, может сигнализировать о начале депрессии

У лени могут быть и плюсы, если относиться к ней как к сигналу тела, а не как к врагу

Читать
закрыть

Как геймерство влияет на мозг пожилых?

На платформе можно будет найти мини-игры на развитие памяти и внимания

Читать
закрыть

Почему россияне стали заменять прием психолога походами в храм?

По данным журналистов, расценки священнослужителей значительно ниже стоимости психологов

Читать
закрыть

Введут ли США жесткие санкции против РФ?

Трамп: решение о возможном введении новых санкций против РФ будет принято в ближайшее время

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика