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Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас "протухла", пока разбиралась с геополитическим значением рыбы и ее ролью в новом санкционном пакете, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

Ранее Каллас столкнулась с сопротивлением стран Евросоюза, отказавшихся включать в проект 21-го пакета санкций запрет на импорт российской рыбы. Пытаясь настоять на своем, она заявила, что рыба "имеет геополитическое значение".



В ответ на это Захарова заметила, что Каллас слишком долго разбиралась с этим вопросом, в результате чего потеряла политическую свежесть.

Ранее стало известно, что Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет санкций против России, в том числе из-за ситуации с ценами на нефть. Об этом заявила Каллас, выступая на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран ЕС.

Она выразила сожаление в связи с отсутствием согласия относительно нового пакета рестрикций. По ее словам, у европейских стран возникли разные возражения.