Назначение выплат по утрате жилья при ЧС войдет в число типовых госуслуг

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Правительство РФ внесло изменения в перечень типовых государственных и муниципальных услуг, добавив в него новые социально значимые выплаты. Соответствующий документ имеется в распоряжении ТАСС.

Согласно обновленному списку, теперь граждане смогут получить финансовую помощь на приобретение нового жилья или на проведение капитального ремонта поврежденного, если их имущество пострадало в результате чрезвычайных ситуаций природного характера, а также в результате террористических актов или при их пресечении правомерными действиями. Данные услуги значатся в перечне под пунктами 244 и 245.

Отмечается, что типовые государственные услуги представляют собой наиболее востребованные и социально значимые сервисы, которые стандартизированы и предоставляются гражданам по единым правилам независимо от региона проживания. Оформить такие выплаты можно будет как через федеральные, так и через региональные электронные приложения.

Ранее первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель "Совета матерей" Татьяна Буцкая предложила назначать автоматически единое пособие по рождению и воспитанию ребенка, положенное малообеспеченным семьям. По ее словам, современные цифровые инструменты позволяют обеспечить функционирование беззаявительного и пролонгированного режимов.