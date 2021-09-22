Зеленский прокомментировал обстрел автомобиля его советника

15:49
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Владимир Зеленский прокомментировал стрельбу в Киевской области по автомобилю его первого помощника Сергея Шефира, в результате которой пострадал водитель, сообщает RT.
По словам президента Украины, сразу после выступления на Генассамблее ООН он отправится в Киев.
"Кто за этим стоит – скажу откровенно: не знаю пока. Какие это силы могут быть? Внутренние или внешние? Но силами не считаю их, потому что передавать мне привет выстрелами из леса в автомобиль моего друга – это слабость. А вот ответ будет сильным", – сказал украинский лидер.
При этом он добавил, что эта ситуация никак не повлияет на прочность его команды.
В свою очередь, министр внутренних дел Украины Денис Монастырский сообщил, что утверждение о причастности российских спецслужб к покушению на Сергея Шефира пока преждевременно.
Он добавил, что полиция изучает все версии, кто виноват, покажет расследование.
Утром 22 сентября вблизи поселка Лесники неизвестные обстреляли машину первого помощника президента Украины Сергея Шефира. Сам чиновник не пострадал, однако был ранен его водитель. Правоохранители в настоящее время разыскивают нападавших.
Глава фракции правящей партии "Слуга народа" озвучил три возможные причины произошедшего: действия криминальных структур, российский след из-за активной антироссийской риторики на Украине или борьба властей с влиятельными финансово-промышленными группами.
Украинская газета "Вести" связалась с работником стройки в селе Триполье, который стал свидетелем произошедшего и сообщил об этом в полицию. По его словам, в момент стрельбы перед Audi Шефира ехал черный автомобиль, а позади – белый микроавтобус. Как уточнил руководитель Киевской областной прокуратуры Алексей Хоменко, всего по машине было сделано 18 выстрелов.
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