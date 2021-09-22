Песков отреагировал на слова о "российском следе" в покушении на помощника Зеленского

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Попытки поиска "российского следа" в деле о покушении на первого помощника президента Украины Сергея Шефира в Киевской области не имеет ничего общего с реальностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Интерфакс".

"К сожалению, в наше время, что бы ни произошло на Украине, никто из действующих политиков не в состоянии исключить российского следа. Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел, это, скорее, признаки излишне экзальтированного эмоционального состояния", – заявил Песков, прокомментировав заявление главы фракции "Слуга народа" в украинской Раде Давида Арахамии, допустившего версию с "российским следом" в покушении на Шефира.

Ранее в среду глава фракции партии "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил три предполагаемые причины покушения на Шефира. Политик допустил, что к организации покушения могут быть причастны контрабандисты и криминальные авторитеты." Второй версией Арахамия назвал "российский след", а третьей – финансово-промышленные группы, с которыми в настоящее время ведется усиленная борьба.

В среду на первого помощника президента Украины Шефира было совершено покушение. Под Киевом его автомобиль обстреляли, в результате чего водитель получил огнестрельные ранения. О происшествии сообщило министерство внутренних дел Украины. Позднее в прокуратуре страны сообщили о начале уголовного производства с предварительной квалификацией "покушение на убийство двух и более лиц".