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Стратегию военной безопасности Украины утверждали Соединенные Штаты, заявила экс-депутат Верховной рады Надежда Савченко. По ее мнению, данная стратегия может втянуть Киев в войну с ядерными державами.

"Военная стратегия утверждалась посольством США", – приводит слова Савченко РИА Новости.

По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский "ничего не подписывает", пока это не согласовано с западными партнерами.

Стратегию военной безопасности страны украинский лидер утвердил в марте текущего года. Она предусматривает членство Киева в НАТО, готовность к сдерживанию "российской агрессии" и прекращение "временной оккупации" Россией части территории Украины.

Комментируя этот документ экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил о "фундаментальной ошибке" в плане Киева по возвращению Крыма. Он считает, что реализацией стратегии не должен заниматься кабинет министров. В противном случае все погрязнет в бюрократии.

Также бывший министр отметил, что анализировать утвержденный Владимиром Зеленским план бессмысленно, поскольку у него есть закрытая часть.