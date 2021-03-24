Зеленский утвердил стратегию по "деоккупации" Крыма

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Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО Украины о стратегии "деоккупации" Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте президента Украины.

"Президент Украины Владимир Зеленский издал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 11 марта 2021 года "О Стратегии деоккупации и реинтеграции временно оккупированной территории Автономной республики Крым и города Севастополя", – уточняется в заявлении.

Документом определяют комплекс мер дипломатического, экономического, военного, информационного характера, направленных на восстановление территориальной целостности Украины.

Кроме того, этим решением определяются приоритеты государства по защите прав и свобод человека в Крыму.

Крым воссоединился с Российской Федерацией после референдума, проведенного на полуострове в марте 2014 года. 96,77% жителей полуострова и 95,6% Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Украина не согласна с проведенным референдумом и его итогами.

Ранее в МИД РФ призвали украинские власти уважать выбор жителей Крыма и территориальную целостность России.