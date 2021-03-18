Постпред Крыма при президенте назвал сроки решения проблемы с водой на полуострове

Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Названы сроки решения проблемы с водоснабжением в Крыму. Об этом сообщает газета "Известия".
Как рассказал постпред региона при президенте РФ, вице-премьер правительства республики Георгий Мурадов, проблемы с водой могут быть решены к лету. Таким образом, туристы смогут беспрепятственно отдыхать в регионе.
"Для окончательного снятия проблемы еще потребуется какое-то время", – заявил Мурадов.
Он отметил, что на полуострове сейчас строится много сооружений для переброски воды. Это поможет доставлять воду в районы, где в ней нуждаются больше всего.
"Будут возведены плотины, которые помогут собирать воду из крымских рек. При необходимости будут построены опреснительные заводы, особенно на юге, где много гостей", – сказал Мурадов.
Он добавил, что новые сооружения помогут региону сохранить туристическую отрасль.
Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что в Крыму запустят два водовода для поставок воды в засуху. Один из них будет находиться в Севастополе, а другой – в Симферополе.
Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации в 2014 году после проведения референдума. На нем более 95 процентов жителей высказались за присоединение полуострова к России. Украина и ряд стран мира результаты референдума не признали.
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