Глава украинского МИД назвал Крым "открытой раной" для России

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал Крым "открытой раной" для России, сообщают "Дни.ру".

Он напомнил о появлении проекта "Крымская платформа", который нацелен на привлечение внимания к проблеме полуострова. Кулеба подчеркнул, что реакция российских властей на проект является наглядным подтверждением того, что Крым для России является "открытой раной".

Он отметил, что Украина смогла хорошо "насыпать соли" на эту "рану" появлением "Крымской платформы". Глава украинского МИД выразил удовлетворение в связи с этим.

Ранее правительство Великобритании приняло решение смягчить санкционный режим против Крыма. В частности, теперь британские суда могут платить за портовые услуги российского ГУП "Крымские морские порты", которое обслуживает Керченский, Евпаторийский и Ялтинский порты.