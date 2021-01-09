Украинская оппозиция призвала переоценить "евромайдан" после штурма Капитолия

18:29
Фото: ТАСС/AP/John Minchillo
Украинская партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" призвала США пересмотреть оценки "евромайдана" на Украине, сообщает RT.
По мнению представителей партии, из-за штурма Капитолия американцы должны изменить подходы к внешней политике. В оппозиционной организации заявили, что США необходимо признать недопустимость вмешательства во внутриполитические процессы других стран.
"Теперь американские политики обязаны изменить свое отношение к так называемым цветным революциям во многих странах, где с их помощью на волне радикальных протестов и захватов зданий к власти приходили деструктивные политические силы", – говорится в сообщении.
Добавляется, что речь идет о событиях на Украине в 2013-2014 годах. В партии призвали американцев помочь в преодолении последствий "евромайдана", за которые украинцы расплачиваются до сих пор. В заявлении также говорится о неприемлемости двойных стандартов в политике США.
В среду, 6 января, в Вашингтоне протестующие сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса. Они выступили против одобрения вступления Джозефа Байдена на должность президента США. Полиции пришлось применить против митингующих слезоточивый газ и оружие.
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