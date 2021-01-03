Новогоднее обращение Путина стало популярнее речи Зеленского на Украине

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Михаил Климентьев

Поздравление Владимира Путина в новогоднюю ночь оказалось популярнее среди украинцев в YouTube, чем обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Согласно запросам украинцев в Google за 31 декабря, фраза "Поздравление Путина 2021" заняло седьмое место по популярности, тогда как запроса на поздравление от Зеленского не оказалось даже в десятке.

В то же время запрос "С новым годом 2021" вдвое обошел аналогичный на украинском языке. Кроме того, в десятке есть запросы "Новый год 2021", "С наступающим", "Московское время" и "Пугачева".

Также в украинских трендах видеохостинга российское ТВ-шоу "Голубой огонек" на телеканале "Россия 1" обошло новогодний выпуск украинского "Вечернего квартала".

Как пишет Страна.ua, среди основных трендов Google на Украине за 2020 год наблюдалось много русскоязычного контента, как и в 2019 году.

В 2021 году Зеленский обратился к украинцам частично на русском языке. В частности, он призвал жителей Донбасса и Крыма "быть с Украиной" и перевести часы назад.

Также украинский лидер заявил о желании "написать "Крым – это Украина" на песке пляжа в Ялте. Сенатор Алексей Пушков высмеял обращение и напомнил Зеленскому, что в Ялте нет песка.