Аксенов предрек Украине потерю нескольких областей

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Фото: TASS/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что "бандеровская и русофобская" идеология приведет к неизбежному выходу из состава Украины как минимум юго-восточных областей.
По его словам, "Крым не хотел, не мог и не стал оставаться в составе бандеровской и русофобской Украины", а "Донбасс с оружием в руках отстоял свое право быть частью русского мира".
"Неизбежно уйдут и другие, как минимум юго-восточные области. Здоровые люди не могут жить в зачумленном бараке, это опасно для жизни", – написал Аксенов в "ВКонтакте".
Он выразил мнение, что "Киев продолжает делать все возможное, чтобы процесс распада украинской государственности продолжался и был необратимым".
Аксенов также назвал шествие, посвященное 112-й годовщине со дня рождения лидера украинских националистов Степана Бандеры, которое прошло в Киеве, "нацистским шабашем".
Политик добавил, что украинский нацизм стал инструментом полного подчинения внешним игрокам, так как был создан "в идеологических "лабораториях" и занесен с Запада".
"Однако исторический опыт ясно показывает, что только будучи частью русского мира, Украина может быть по-настоящему свободной и независимой", – заключил Аксенов.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее частично на русском языке выступил с новогодним обращением, в котором призвал жителей Донбасса и Крыма "быть с Украиной" и перевести часы назад.
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