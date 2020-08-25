Кравчук назвал условие возобновления подачи воды в Крым

03:31
Фото: TASS/ZUMA/Ukrinform/Volodymyr Tarasov
Глава делегации Киева в трехсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук рассказал, при каких условиях Киев может возобновить подачу воды в Крым.
В интервью "Украинскому радио" экс-президент Украины заявил, что это произойдет в случае гуманитарной катастрофы.
"Мы говорим: там живут украинцы, и если вдруг какая-то гуманитарная катастрофа случится, вдруг, которая связана с водой, то людям можем дать воду", – сказал он.
При этом Кравчук подчеркнул, что речь идет только о населении. Промышленных предприятий и военных баз меры не коснутся, пишет "Газета.ру".
Ранее Украина обеспечивала до 85 процентов потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал.
После воссоединения Крыма с Россией подача воды была полностью прекращена в одностороннем порядке.
Глава полуострова Сергей Аксенов ранее сообщил, что Крым переходит в режим экономии воды. Меры предприняты в связи с тем, что этот год оказался одним из самых засушливых за последние 150 лет.
Подачу воды ограничат в десятках населенных пунктов. С 7 сентября жители Симферополя будут пользоваться центральным водоснабжением всего по несколько часов в сутки – утром и вечером.
Крым переходит в режим экономии воды
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