Зеленский анонсировал программу по украинизации молодежи Донбасса

Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости разработки программы, которая позволит обеспечить гражданством молодежь Донбасса.
В ходе совещания с представителями ряда министерств украинский лидер подчеркнул, что страна "должна бороться за своих граждан", передает RT.
По его мнению, эти меры должны мотивировать молодежь к получению образования в стране и содействовать в устройстве жизни на территории, контролируемой Украиной.
В частности, рассматривается возможность дистанционного обучения украинскому языку и истории Украины на территориях Донецкой и Луганской народных республик.
Меры также включают увеличение бюджетных мест в вузах для жителей Донбасса.Участники совещания договорились до 1 марта разработать конкретные предложения.
Первый президент Украины Леонид Кравчук ранее заявил, что считает возможным самостоятельное возвращение Донбасса под контроль Киева.