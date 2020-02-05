Украина заявила о неготовности к возвращению Крыма

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Украина не сможет организовать работу органов государственной власти в Крыму даже в том случае, если Россия согласится на добровольную передачу полуострова.

"Вот если агрессор – Российская Федерация – завтра уйдет из Крыма, украинское государство не готово. Оно должно быть готово, но то, что сейчас мы видим, нам еще работать и работать", – приводит ТАСС слова постоянного представителя украинского президента в Крыму Антона Кориневича.

Он пояснил, что в настоящее время в государстве отсутствует понимание того, кто возьмет на себя функции центральной власти, а кто будет руководить на местах.

Ранее в МИД РФ прокомментировали призыв НАТО передать Киеву контроль над Крымом. Там отметили, что Москва отрицательно оценивает данное требование.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовало за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.

Большинство стран – членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.