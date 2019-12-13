Песков призвал Зеленского жать руку Путину без вопроса о Крыме

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он готов 100 раз пожать руку Владимиру Путину в том случае, если Крым будет возвращен Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский высказался о том, что готов на десять рукопожатий с российским лидером в случае возврата Донбасса Украине и на сотню – если будет отдан Крым.

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать", – посоветовал Песков.

Также пресс-секретарь напомнил, что по Донбассу следует "не Путину жать руку", а выполнять требования минских договоренностей. Только в этом случае можно будет пожать руки друг другу, заключил Песков.

Ранее Владимир Путин процитировал детское стихотворение, говоря про газ для Украины. В ответ коллеге Зеленский лишь отшутился.