Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Политика

13:53

Песков призвал Зеленского жать руку Путину без вопроса о Крыме

политика власть

Фото: ТАСС/EPA/CHARLES PLATIAU

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что он готов 100 раз пожать руку Владимиру Путину в том случае, если Крым будет возвращен Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее Зеленский высказался о том, что готов на десять рукопожатий с российским лидером в случае возврата Донбасса Украине и на сотню – если будет отдан Крым.

"Лучше Путину жать руку, не поднимая вопрос о Крыме, это точно можно сказать", – посоветовал Песков.

Также пресс-секретарь напомнил, что по Донбассу следует "не Путину жать руку", а выполнять требования минских договоренностей. Только в этом случае можно будет пожать руки друг другу, заключил Песков.

Ранее Владимир Путин процитировал детское стихотворение, говоря про газ для Украины. В ответ коллеге Зеленский лишь отшутился.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика