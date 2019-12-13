Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на фразу российского коллеги Владимира Путина о газе. Об этом пишет РИА Новости.

Владимир Путин в понедельник по итогам саммита "нормандской четверки" прокомментировал ситуацию с поставками газа на Украину. В частности, российский лидер процитировал детское стихотворение.

"А у нас в квартире газ, а у вас? И у вас есть, и будет", – сказал Путин.

Зеленский поспешил ответить шуткой на реплику российского лидера.

"А у нас газопровод. И в этом баланс", – отметил президент Украины.

Кроме того, он выразил уверенность в том, что контракт на транзит газа из России в ЕС по территории Украины будет продлен после 1 января 2020 года. Зеленский подчеркнул, что украинская сторона планирует подписать соглашение сроком на десять лет.

"Я думаю, что мы сойдемся на нормальном (сроке контракта – прим.), переговоры будут продолжаться. Я почему-то уверен, что мы подпишем договор о транзите", – сказал Зеленский.

Украинский лидер уточнил, что данное соглашение не должно затрагивать политику. Оно, по мнению Зеленского, должно основываться исключительно на экономических интересах двух стран.

Ранее Пушков прокомментировал слова Зеленского о внесении изменений в Минские соглашения. Российский политик заявил, что "этот фокус не пройдет".