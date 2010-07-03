Украина поставила условие России по газовым спорам

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Исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о согласии Украины получать газ от России в счет погашения задолженности, присужденной Стокгольмским арбитражем, передает РИА Новости.

По его словам, на этом условии страна готова заключить новый транзитный договор. Он добавил, что "Нафтогаз" готов отказаться от новых исковых требований к российской стороне, если будет подписан долгосрочный договор на транзит, который покроет все расходы.

Украинская компания также требует компенсацию за "невыполнение "Газпромом" своих обязательств по текущим контрактам".

Витренко напомнил, что Европейская комиссия попросила стороны обсудить урегулирование судебных споров. И теперь, подчеркнул он, Украина готова вернуться к трехсторонним переговорам и рассказать Еврокомиссии, что выполнила ее просьбу.

В "Газпроме" в свою очередь, заявили, что ожидают от Киева конструктивной позиции по комплексу вопросов взаимодействия в газовой сфере, в том числе экономически обоснованные условия транзита через территорию Украины с 2020 года.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что транзит российского газа, если он будет продолжаться в 2020 году без подписания договора на условиях украинской стороны, будет считаться контрабандным.

Перед этим исполнительный директор "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко сообщил, что украинская сторона допускает заключение договора по транзиту российского газа на год при соответствии его условий "европейским правилам".

Действующие контракты России и Украины на поставку газа завершатся в текущем году. На последнем трехстороннем заседании по газу с участием ЕК, которое состоялось 27 октября, стороны не смогли достигнуть прогресса по вопросу транзита.

Судебные разбирательства между "Газпромом" и "Нафтогазом" продолжаются с 2014 года. Предметом спора являются контракты на поставку топлива из РФ от 2009 года. Украинская компания требует возмещения переплаты.



