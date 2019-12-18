В Крыму оценили планы Зеленского лишить Севастополь "спецстатуса"

Фото: president.gov.ua

Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпел считает необходимым полностью исключить из конституции Украины упоминание Крыма и Севастополя, подчеркнув, что этот документ "устарел почти на шесть лет". Так он отреагировал на планы Владимира Зеленского лишить Севастополь "специального статуса", передает РИА Новости.

Депутат назвал это заявление президента Украины огромной ошибкой. По его словам, только после того, как из конституции уберут пункты, упоминающие полуостров, ее можно будет считать документом, отвечающим современным международным реалиям.

В то же время глава государственного комитета Крыма по делам межнациональных отношений Альберт Кангиев считает, что украинские власти имеют право выдвигать любые инициативы, однако для полуострова и его жителей, ставших гражданами России, это не имеет никакого значения.

Зеленский зарегистрировал в Верховной Раде проект конституционных поправок о децентрализации. В предложенной системе упоминается "Автономная республика Крым", а об особом правовом статусе Севастополя речи не идет, хотя в действующей конституции он прописан.

Ранее Зеленский высказался о том, что готов на десять рукопожатий с российским лидером в случае возврата Донбасса Украине и на сотню – если будет отдан Крым.

Крым вошел в состав РФ в 2014 году по итогам референдума, на котором более 96% жителей республики проголосовали за воссоединение с Россией.