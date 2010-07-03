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Политика

31 октября, 19:32

В МИД прокомментировали призыв НАТО передать Киеву контроль над Крымом

политика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко прокомментировал призыв НАТО передать Киеву контроль над Крымом. Он отметил, что Москва отрицательно оценивает данный призыв, передает РИА Новости.

"Я считаю, что МИД не обязан отвечать на каждое заявление НАТО, поскольку вопрос с Крымом для нас закрыт раз и навсегда. Мы этот вопрос ни с кем и нигде обсуждать не намерены, тем более с НАТО", – заявил Руденко.

Ранее сообщалось, что в заявлении комиссии Украина-НАТО альянс призвал Россию передать контроль над Крымом Украине, выразив недовольство военным усилением РФ на полуострове.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума. На всеобщем голосовании почти 97% избирателей проголосовали за выход полуострова из состава Украины и присоединение к России.

Большинство стран-членов ООН не признали итогов голосования и поддержали территориальную целостность Украины. Присоединение Крыма к России способствовало введению антироссийских санкций.

В последние годы Россия сталкивается с беспрецедентной активностью альянса у своих границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". В 2018 году была увеличена продолжительность присутствия кораблей в составе военно-морских групп НАТО в акватории моря.

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