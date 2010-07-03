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Политика

16:30

В НАТО посчитали, что с Россией невозможно вести нормальную работу

политика за рубежом

Фото: ТАСС/Nicolas Maeterlinck/ZUMA

Североатлантический альянс отвергает возможность нормальной работы с Россией. Для сотрудничества с НАТО Москве нужно полностью поменять свое поведение на международной арене. Об этом сообщает Интерфакс.

Конструктивный диалог возможен только в том случае, если Россия начнет соблюдать международное право и выполнять свои обязательства по нему, отметили в альянсе.

В НАТО подчеркнули, что до сих пор осуждают и не признают воссоединения Крыма с Россией. В связи с этим в международной военной организации призвали Москву вернуть полуостров Украине.

"Мы осуждаем продолжающееся наращивание военного присутствия России в Крыму, которое является частью еще более широкой системы агрессивных действий в регионе", – заключили в альянсе.

Ранее заместитель председателя парламентского комитета Госдумы по обороны Юрий Швыткин прокомментировал заявление генсека НАТО Йенса Столтенберга об усилении присутствия военных альянса в Черном море.

По словам депутата, поведение альянса "настораживает российскую сторону в части эскалации напряженности в акватории Черного моря". Он уверен, что российская группировка сил "готова отразить любую агрессию и ответить на провокации".

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